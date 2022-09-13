Швед стал героем матча против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов. Полузащитник оформил в этом матче дубль, а "оранжево-черные" победили 4:1. Теперь команду ожидает игра против Селтика.

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В 2019 году Швед стал игроком Селтика. Его трансфер из львовских Карпат состоялся еще в январе 2019 года, но к новой команде игрок присоединился в мае этого года. Однако заиграть в новом клубе игроку не удалось. За год он сыграл лишь в трех матчах, в общей сложности проведя на поле 40 минут. Но даже тогда удалось отличиться забитым голом – в квалификации Лиги чемпионов.

"Помню дебют в Селтике – это тоже было в Лиге чемпионов, только в квалификации. Расценивая мой период в Селтике, то, когда вернуться назад, я бы поступил так же и перешел бы в эту команду. Да, мне не удалось заиграть там, но каждый тренер имеет собственное видение и каждый тренер выбирает стартовый состав сам, поэтому я не могу ничего сказать", – заявил перед матчем против Селтика Швед.

Спустя год после трансфера, в 2020 году, Швед отправился в аренду в бельгийский Мехелен. Там он сумел "перезагрузить" карьеру, и его контракт выкупили. А в 2022 году он стал игроком Шахтера. За это время сменился и Селтик.

"Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Потому что два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда по сравнению с нынешней: осталось только два игрока из основного состава. Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, и я сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас. Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то добьемся положительного результата", – заявил Швед.