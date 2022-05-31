Саладуха: Мы спортивным сообществом объединились с первых дней войны

Бывшая легкоатлетка рассказала об объединении украинского спортивного сообщества с первых дней полномасштабной войны. У атлетов даже есть отдельный чат.

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"Для украинского спорта сегодня важно единство, как и для всего украинского народа. Мы все понимаем, что у нас единственный враг – Россия. И мы должны работать ради единой цели – для нашей общей победы.

Мы спортивным сообществом объединились с первых дней войны и начали мощный спортивный фронт работать на то, чтобы просто вытеснить российских и белорусских спортсменов из мира спорта.

Мы ведь все понимаем, что спорт это о мире, а тем, кто совершает такие агрессивные преступления, не место в нашем олимпийском движении. Нарушивших хартию мира нужно просто убирать. У нас есть даже чат "Спортивное сопротивление", мы все вместе делали видеообращение в олимпийский и паралимпийский комитеты, чтобы российских спортсменов не допускали к соревнованиям. Нас услышали", – отметила бывшая спортсменка.

"Адекватных российских спортсменов очень мало"

Народная депутат отметила, что возвращение России в мировой спорт возможно только в случае прекращения войны и полного возмещения всех убытков, нанесенных российской армией.

Пока не завершится война, пока Россия не возместит нам все убытки, им не место в спортивном сообществе. Совершающих такие преступления надо исключать пожизненно. Адекватных русских спортсменов очень мало. Есть единицы, которые высказались публично, и они понимают, что за это могут получить наказание,

– заявила Солодуха.

Бывшая легкоатлетка припомнила интересный случай во время чемпионата Европы в Белграде.

"Единичные случаи были путём смс – держитесь, мы с вами, но мы не можем… Хотя если 20-30 тысяч человек выйдет на площадь и скажет "Нет войне в Украине!", то всех не пересаживают. Что касается других спортсменов, то я всем хочу поблагодарить, особенно поляков.

Мы видели на чемпионате Европы по легкой атлетике, как им в Белграде не разрешали выносить украинские ленты, но они в карманах их выносили и одевали на волосы и руки, показывая свою солидарность.

И многие спортсмены из других стран просто заваливали чат и писали: наш дом – это ваш дом, мы будем всегда с вами, мы вас поддерживаем. Я даже знаю случаи, как бывшие соперницы приглашали к себе домой, и некоторые наши спортсменки находятся сейчас у них", – рассказала депутат.

Что известно о спортсменке