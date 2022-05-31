Санкції проти російського спорту поступово збільшуються

Гутцайт наголосив, що Міністерство спорту України працює над посиленням санкційного тиску на країни, які здійснюють повномасштабну збройну агресію проти України.

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За словами міністра, головна мета – повна ізоляція росіян та білорусів від світового спорту вищих досягнень, допоки не буде відновлена територіальна цілісність України та не будуть відшкодовані усі завдані ними збитки.

Він розповів, що проти Росії та Білорусі запроваджено 125 спортивних санкцій

Станом на 30 травня застосовано:

олімпійські види спорту – 43 санкції,

неолімпійські – 68 санкцій,

паралімпійські – 12 санкцій,

спільні для олімпійських та неолімпійських – 2 санкції.

Серед найвідчутніших – заборона росіянам і білорусам брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Російські та білоруські збірні усунено від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.

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Санкції запровадили UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), таеквон-до (ITF), дзюдо та інші.

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Мінспорту перебуває у тісній взаємодії з усіма міжнародними федераціями, щоби санкційний перелік поповнювався й надалі.

Санкції, зокрема у спорті, — це результат хороброї боротьби наших захисників і захисниць та великих зусиль, які докладають Президент Володимир Зеленський, Андрій Єрмак Денис Шмигаль та вся команда Офіс Президента України на дипломатичному рівні,

– додав міністр.

"Янголи спорту"