Протест или травма: почему Роналду пропустил матч МЮ в Кубке Англии

Манчестер Юнайтед минимально обыграл Астон Виллу в Кубке Англии. "Красные дьяволы" одержали победу без своего лидера Криштиану Роналду.

Поберегли своего лидера

Клуб из Манчестера пробился в следующий раунд благодаря быстрому голу от Скотта Мактоминея. Однако самая большая неожиданность была перед матчем. Криштиану Роналду не нашлось места в заявке команды.

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Фанатов начал беспокоить вопрос, почему португалец отсутствует в списке против Астон Виллы. Журналист Джеймс Дакер рассказал, что у Роналду мышечная травма, которая не позволила ему выйти на футбольное поле.

Информацию о повреждении у нападающего подтвердил главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем своего лидера, ведь кубковое противостояние могло затянуться в дополнительные 15-минутные таймы.

Статистика Роналду после возвращения в МЮ

2021 год стал годом возвращения Криштиану в Манчестер.

Роналду заключил соглашение с Юнайтедом до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/2022 португалец отыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Появилась даже информация, что нападающий может покинуть МЮ из-за непонятного для португальца направления движения клуба.

В следующем матче МЮ во второй раз сыграет против Астон Виллы, но на этот раз на выезде в чемпионате Англии. Поединок состоится 15 января.