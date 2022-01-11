Поберегли своего лидера

Клуб из Манчестера пробился в следующий раунд благодаря быстрому голу от Скотта Мактоминея. Однако самая большая неожиданность была перед матчем. Криштиану Роналду не нашлось места в заявке команды.

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Фанатов начал беспокоить вопрос, почему португалец отсутствует в списке против Астон Виллы. Журналист Джеймс Дакер рассказал, что у Роналду мышечная травма, которая не позволила ему выйти на футбольное поле.

Информацию о повреждении у нападающего подтвердил главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем своего лидера, ведь кубковое противостояние могло затянуться в дополнительные 15-минутные таймы.

К слову. В следующем матче МЮ во второй раз сыграет против Астон Виллы, но на этот раз на выезде в чемпионате Англии. Поединок состоится 15 января.

Статистика Роналду после возвращения в МЮ