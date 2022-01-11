Поберегли своего лидера
Клуб из Манчестера пробился в следующий раунд благодаря быстрому голу от Скотта Мактоминея. Однако самая большая неожиданность была перед матчем. Криштиану Роналду не нашлось места в заявке команды.
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Фанатов начал беспокоить вопрос, почему португалец отсутствует в списке против Астон Виллы. Журналист Джеймс Дакер рассказал, что у Роналду мышечная травма, которая не позволила ему выйти на футбольное поле.
Информацию о повреждении у нападающего подтвердил главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем своего лидера, ведь кубковое противостояние могло затянуться в дополнительные 15-минутные таймы.
Статистика Роналду после возвращения в МЮ
- 2021 год стал годом возвращения Криштиану в Манчестер.
- Роналду заключил соглашение с Юнайтедом до конца июня 2023 года.
- В сезоне-2021/2022 португалец отыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
- Появилась даже информация, что нападающий может покинуть МЮ из-за непонятного для португальца направления движения клуба.