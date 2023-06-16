Заказная расправа над президентом УАФ: Протасов обвинил львовских судей в аресте Павелка

В Шевченковском районном суде города Львова было удовлетворено ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ. Теперь Андрею Павелко придется 60 суток провести в СИЗО без возможности внесения залога.

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Заказное преследование от пророссийского лобби

Такое решение не оставил без внимания вице-президент УАФ Олег Протасов. По его мнению, произошел полный беспредел, а также намекнул, что принимавшая решение судья Галина Билинская не является добродетельной в отличие от судей в Киеве, которые не согласились на рассмотрение ходатайства.

Сегодня мы все стали свидетелями абсолютного беззакония. Суд во Львове, который безосновательно рассматривал ходатайство следователей об изменении меры пресечения, принял решение о безальтернативном аресте руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Это произошло после того, как в Киеве, очевидно, понимая полностью заказной характер этого преследования, ни один судья не пошел на такое преступление. Решение об аресте немедленно будет обжаловано. Мне, честно, трудно подобрать слова, чтобы прокомментировать происходящее. Та же судья будет принимать решение и в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого,

– отметил Протасов.

Первый вице-президент УАФ видит в этом решении пророссийское лобби. Он вспомнил, что идет война, а наши мужественные защитники и защитницы отдают свои жизни за демократические ценности, пока "ручные" судьи принимают решение против руководителя УАФ. После чего обратился лично к Владимиру Зеленскому:

Я прошу вашего вмешательства в ситуацию, потому что вы, как никто, знакомы с работой УАФ во главе с Андреем Павелко. Вы как никто понимаете, почему пророссийское лобби стремилось помешать Украине иметь собственное представительство в УЕФА. Вы также, уверен, понимаете, что дело, в котором сейчас идет сугубо заказная расправа над руководителем украинского футбола, было ранее уже расследовано НАБУ, и никакие обвинения не подтвердились.

Окончил Олег Протасов уверенностью, что Россия проиграет войну, а все ее приспешники, которые несколько лет подряд пытаются разрушить украинский футбол, понесут самую суровую ответственность.