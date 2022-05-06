Простоял ночь в карауле и сам проехал всю Украину: как Козлюк завоевал уникальную "бронзу" ЧЕ

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали на состоявшемся в Венгрии чемпионате Европы. Наши спортсмены проделали нелегкий путь, чтобы выступить на международной арене.

Невероятная история украинского борца

Украинец Владлен Козлюк завоевал бронзовую награду категории до 97 килограммов. Для одессита это было дебютное выступление на континентальном первенстве среди взрослых.

К теме Украинец Козлюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Однако не все знают, какой путь пришлось преодолеть спортсмену, чтобы завоевать эту медаль. Его тренер Владимир Шацких рассказал, как Владлен добирался в Будапешт.

Благодарны за то, что нам помочь в столь непростое время выступить на чемпионате Европы. В принципе, ребята на морально-волевых качествах и на старом багаже ​​завоевали две бронзовые награды. При этом все военные,

– отметил специалист.

"Владлен Козлюк, ставший бронзовым призером в категории до 97 килограммов, простоял всю ночь в карауле, затем его отпустили с части, он сам сел за руль, проехал всю Украину - от Одессы до Берегово, три часа поспал, перешли границу и на следующий день в Будапеште уже боролся и завоевал медаль", – рассказал тренер.

Беленюк вспомнил историю Козлюка

Ранее в эксклюзивном интервью для 24 канала Жан Баленюк прокомментировал позицию выезжающих за границу спортсменов, чтобы выступить на международной арене.

Он также упомянул о Козлюке. По словам олимпийского чемпиона, Владлен за месяц до соревнований вообще не мог тренироваться. Но все же решил ехать на турнир, поскольку является чемпионом Украины. Он завоевал там бронзовую медаль и вернулся, сейчас продолжает нести свою службу.

Беленюк подчеркнул, что выезжающие на соревнования спортсмены едут не на отдых. Они выезжают с четким планом действий и для четкой миссии: прославить нашу страну, заявить о ней, рассказать, что в нашей стране происходит геноцид Россией.

В начале марта Владлен взял в руки оружие и защищает Украину в пограничном отряде в Одесской области.

Щемящее видео от НОК