"Просто противно": в Польше состоялись поединки MMA между мужчиной и женщиной

В Польше организаторы турнира ММА решили проверить, кто сильнее – мужчины или женщины, и устроили два межгендерных поединка. Эксперимент можно назвать провальным.

В результате в межгендерных поединках мужчины победили нокаутом. Это событие вызвало шквал критики в соцсетях.

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В первом бою Петр Лисовски по прозвищу Mua Boy легко расправился с Улой Секач. Он провел тейкдаун и добил соперницу в граунд-энд-паунде. Судье пришлось остановить избиение.

В другом бою Михал Пшибилович уничтожил Викторию Домжальскую, победив уже в первом раунде за счет ударов в стойке.

Фанаты ММА в соцсетях жестко раскритиковали такие турниры, оставив гневные сообщения типа: "Просто отвратительно", "Что дальше? Драки инвалидов?", "Польша погибнет, если мужчины так низко падают, чтобы сразиться с женщинами, и гордятся победой в этом цирке!"

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Трансгендерные бои