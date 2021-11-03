В результаті в міжгендерних поєдинках чоловіки перемогли нокаутом. Ця подія викликала шквал критики у соцмережах.
До слова Очі повилітали з орбіт: чемпіонський бій завершився нокаутом року – відео
У першому бою Петро Лісовськи на прізвисько Mua Boy легко розправився з Улою Секач. Він провів тейкдаун та добив суперницю в граунд-енд-паунді. Судді довелося зупинити побиття.
В іншому бою Міхал Пшибілович знищив Вікторію Домжальську, перемігши вже у першому раунді за рахунок ударів у стійці.
Фанати ММА у соцмережах жорстко розкритикували такі турніри, залишивши гнівні повідомлення типу: "Просто огидно", "Що далі? Бійки інвалідів?", "Польща загине, якщо чоловіки так низько падають, щоб битися з жінками, і пишаються перемогою в цьому цирку!"
Відео боїв
Трансгендерні бої
- Це не перший поєдинок між чоловіком та жінкою. У листопаді 2020-го в російському поп-ММА промоушені "Наша справа2 Дарина Маздюк побила 240-кілограмового блогера.
- Нещодавно у ММА з'явилися трансгендери – Ален Маклафлін вийшла проти чоловіка та перемогла у першому раунді.