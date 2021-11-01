Жестокий нокаут в первом раунде
32-летний американец Сепеда уже в первом раунде победил 23-летнего пуэрториканца Варгаса.
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На 2-й минуте поединка Хосуэ нарвался на тяжелый встречный удар. Он сумел подняться, но только для того, чтобы быть нокаутированным за считанные секунды в углу ринга. Таким образом, Хосе защитил пояс WBC Silver в сверхлегком весе.
Видео нокаута в бою Хосе Сепеда – Хосуэ Варгас
- Сепед одержал 35 победу в профе при двух поражениях. Варгас, в свою очередь, проиграл второй раз, имея на счету 19 побед.