В результате в межгендерных поединках мужчины победили нокаутом. Это событие вызвало шквал критики в соцсетях.
К слову Глаза вылетели из орбит: чемпионский бой завершился нокаутом года – видео
В первом бою Петр Лисовски по прозвищу Mua Boy легко расправился с Улой Секач. Он провел тейкдаун и добил соперницу в граунд-энд-паунде. Судье пришлось остановить избиение.
В другом бою Михал Пшибилович уничтожил Викторию Домжальскую, победив уже в первом раунде за счет ударов в стойке.
Фанаты ММА в соцсетях жестко раскритиковали такие турниры, оставив гневные сообщения типа: "Просто отвратительно", "Что дальше? Драки инвалидов?", "Польша погибнет, если мужчины так низко падают, чтобы сразиться с женщинами, и гордятся победой в этом цирке!"
Видео боев
Трансгендерные бои
- Это не первый поединок между мужчиной и женщиной. В ноябре 2020-го в российском поп-ММА промоушене "Наше дело" Дарья Маздюк избила 240-килограммового блогера.
- Недавно в ММА появились трансгендеры – Ален Маклафлин вышла против мужчины и победила в первом раунде.