Финский лыжник рассказал, провоцировал ли он россиянина Большунова перед финишем
Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Большуновым, который сбил его после финиша эстафеты в Лахти и пытался ударить лыжными палками.
Источник: Dagblade
Спортсмен рассказал, что сначала пристально смотрел на соперника, а потом попрощался с ним во время решающего спуска. Финн также отметил, что он вдохновился похожей тактикой легендарного норвежского лыжника Петтера Нортуга.
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"Во время гонки я пристально на него смотрел, и, возможно, это немного вывело его из себя. Я попрощался с ним, когда мы были на последней вершине перед финальным спуском. Я не знаю, понял ли он, что я ему сказал. Я оставил его без пространства для легкого обгона, поэтому ему пришлось сменить лыжню и попробовать обойти меня в небольшом коридоре, который образовался с другой стороны", – сказал Мягкие.
Конфликт между Большуновым и Мяки: что известно
- Во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Финляндия и Россия вели борьбу за второе место. Финский лыжник Йони Мяки оказался первым на финишной прямой. Россиянин Александр Большунов, понимая, что не сможет обойти соперника, сначала дважды махнул палкой в сторону соперника. Но попал только один раз. А уже после финиша влетел в группу финских лыжников, которые праздновали свой успех.
- У Йони Мяки после удара вспухла рука. Но обошлось без травм.
- Российскую сборную после этого инцидента дисквалифицировали. И отобрали бронзовые медали.
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