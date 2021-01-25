Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Большуновым, который сбил его после финиша эстафеты в Лахти и пытался ударить лыжными палками.

Источник: Dagblade

Спортсмен рассказал, что сначала пристально смотрел на соперника, а потом попрощался с ним во время решающего спуска. Финн также отметил, что он вдохновился похожей тактикой легендарного норвежского лыжника Петтера Нортуга.

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"Во время гонки я пристально на него смотрел, и, возможно, это немного вывело его из себя. Я попрощался с ним, когда мы были на последней вершине перед финальным спуском. Я не знаю, понял ли он, что я ему сказал. Я оставил его без пространства для легкого обгона, поэтому ему пришлось сменить лыжню и попробовать обойти меня в небольшом коридоре, который образовался с другой стороны", – сказал Мягкие.

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