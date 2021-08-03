Просьба сына и последний шанс на медаль Олимпиады: соперница Черкасовой в борьбе за "бронзу"

Украинская борчиха Алла Черкасова 3 августа будет бороться за "бронзу" в Токио. Олимпиада-2020 – последний шанс в карьере спортсменки получить олимпийскую награду.

Соперница украинки в бронзовом финале

Опытная украинская борчиха на Олимпиаде-2020 в Токио Алла Черкасова попытается улететь из Токио не с пустыми руками. Спортсменка будет бороться за третье место в весовой категории до 68 килограммов.

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32-летняя представительница Львовской области в схватке за "бронзу" встретится с японкой Сарой Досё. Соперница украинки – олимпийская чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 26-летняя японка – призер чемпионата мира, двукратная обладательница Кубка мира и чемпионка Азии.

"Сын у меня просил медаль"

Борчихи выйдут на ковер в 14:55 по киевскому времени.

Для Черкасовой Олимпиада-2020 будет последней в карьере. Перед украинкой стоит огромная ответственность. Еще до поездки в Токио сын борчихи попросил привезти из Японии награду. Поэтому Алла имеет дополнительную мотивацию для победы в бронзовом финале.

Сын у меня просил медаль, и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада – последний шанс осуществить мечту,

– призналась Черкасова еще перед полуфиналом.

Путь на Олимпиаде-2020