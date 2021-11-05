Пропустил день рождения дочери из-за матча: Моуринью попросил прощения – фото
Источник:инстаграм Жозе Моуринью
Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуринью не смог присутствовать 4 ноября на дне рождении своей дочери. Ведь именно в этот день команда португальца играла в Лиге конференций матч против норвежского Буде-Глимта.
Извинения от Моуринью
58-летний специалист решил извиниться перед своей дочерью.
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В своем инстаграме Жозе распространил три фото и вспомнил, что в день появления на свет Титы он также был на футболе. Тогда он работал ассистентом главного тренера в Барселоне. Каталонцы играли против Спортинга из Хихона.
Моуринью заверил дочь, что он всегда с ней, а также пожелал счастливого праздника.
Извинения от Жозе Моуринью / Фото: instagram.com/josemourinho
Сама же игра между Ромой и Буде-Глимта была не слишком удачной для португальца. Поскольку его команда едва избежала поражения, сравняв счет в конце, – 2:2.
К тому же наставник итальянского клуба неоднократно высказывал претензии арбитрам. Моуринью уверял, что рефери дважды должен был назначать 11-метровые в ворота гостей, но не сделал этого.
- Рома выступает в одной группе с украинской Зарей.
- Сейчас подопечные Моуринью на одно очко опережают команду из Луганска.
- 25 ноября команды встретятся на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме.