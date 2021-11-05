Извинения от Моуринью

58-летний специалист решил извиниться перед своей дочерью.

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В своем инстаграме Жозе распространил три фото и вспомнил, что в день появления на свет Титы он также был на футболе. Тогда он работал ассистентом главного тренера в Барселоне. Каталонцы играли против Спортинга из Хихона.

Моуринью заверил дочь, что он всегда с ней, а также пожелал счастливого праздника.



Извинения от Жозе Моуринью / Фото: instagram.com/josemourinho

Сама же игра между Ромой и Буде-Глимта была не слишком удачной для португальца. Поскольку его команда едва избежала поражения, сравняв счет в конце, – 2:2.

К тому же наставник итальянского клуба неоднократно высказывал претензии арбитрам. Моуринью уверял, что рефери дважды должен был назначать 11-метровые в ворота гостей, но не сделал этого.