Ужин наедине после победы команды 58-летний португальский наставник не смог руководить Ромой в игре с Кальяри с тренерского мостика команды. Жозе Моуринью отбывает дисквалификацию, которую получил в поединке с "неаполитанцами" (0:0). Смотрите также Удаление –не помеха: как Моуринью эмоционально подсказывал игрокам Ромы с трибун – видео Отметим, что в предыдущей игре против Наполи специалист выделился эмоциональным поведением после удаления. Португалец едва не перелез ограждение, отделяющее трибуны от футбольного поля. После матча, в котором Рома одержала выездную победу над Кальяри со счетом 1:2, Жозе не смог попасть в раздевалку из-за дисквалификации. Моуринью пришлось поужинать на ступеньках. Наставник выложил фотографию на своей странице в инстаграме. На фото видно, как наставник с напитком Coca-Cola и посудиной для еды празднует победу своих подопечных. Моуринью лаконично подписал фотографию. Игра завершена. Три очка. Хорошая еда и еще один пацан, –говорится в посте. Португальский специалист говорит одебютантеРомы в игре с Кальяри Феликсе Афена-Гьяне. Жозе Моуринью / Фото из instagram.com/josemourinho Победа над Кальяри позволила "волкам" подняться в топ-4 таблицы итальянской Серии А. В активе команды 19 очков. До третьего места, которое занимает Интер, только два пункта. Лидирует в чемпионате Милан – 28 баллов.