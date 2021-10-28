Ужин наедине после победы команды

58-летний португальский наставник не смог руководить Ромой в игре с Кальяри с тренерского мостика команды. Жозе Моуринью отбывает дисквалификацию, которую получил в поединке с "неаполитанцами" (0:0).

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Отметим, что в предыдущей игре против Наполи специалист выделился эмоциональным поведением после удаления. Португалец едва не перелез ограждение, отделяющее трибуны от футбольного поля.

После матча, в котором Рома одержала выездную победу над Кальяри со счетом 1:2, Жозе не смог попасть в раздевалку из-за дисквалификации. Моуринью пришлось поужинать на ступеньках. Наставник выложил фотографию на своей странице в инстаграме.

На фото видно, как наставник с напитком Coca-Cola и посудиной для еды празднует победу своих подопечных. Моуринью лаконично подписал фотографию.

Игра завершена. Три очка. Хорошая еда и еще один пацан,

– говорится в посте.

Португальский специалист говорит о дебютанте Ромы в игре с Кальяри Феликсе Афена-Гьяне.