Вибачення від Моуріньйо

58-річний фахівець вирішив вибачитися перед своєю донькою.

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У своєму інстаграмі Жозе поширив три фото та згадав, що в день появи на світ Тіти він також був на футболі. Тоді він працював асистентом головного тренера у Барселоні. Каталонці грали проти Спортінга з Хіхона.

Моуріньйо запевнив дочку, що він завжди з нею, а також побажав щасливого свята.



Вибачення від Жозе Моуріньйо / Фото instagram.com/josemourinho

Сама ж гра між Ромою та Буде-Глімта була не надто вдалою для португальця. Оскільки його команда ледве уникла поразки, зрівнявши рахунок наприкінці, – 2:2.

До того ж наставник італійського клубу неодноразово висловлював претензії арбітрам. Моуріньйо запевняв, що рефері двічі мав призначати 11-метрові у ворота гостей, але не зробив цього.