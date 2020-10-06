Промоутер Усика – в перепалке с журналистом: Да что ты вообще знаешь об Украине
За четыре недели до боя Усик – Чисора сопромоутер Александра Эдди Хирн вступил в спор с журналистом iFLTV из-за фамилии украинского боксера.
Интервьюер был на сто процентов убежден, что она звучит "Усек". И руководителю компании Matchroom Boxing Хирну стоило немалых усилий доказать представителю британских медиа, что тот ошибается, пишет 24 канал.
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– Давайте вернемся к бою Усек – Чисора.
– Почему ты говоришь Усек?
– Усек.
– Он ведь Усик.
– Усек.
– Если бы он был Усек, то в конце было бы ЭК.
– Да неважно.
– Эй. Да что ты вообще знаешь об Украине?
– А ты что знаешь об Украине?
– Постой.
– Да ничего.
– Стой. Нет, это ты ничего не знаешь. На самом деле. Мой дедушка был наполовину украинцем. Что теперь скажешь?
– Барри?
– Да нет, с другой стороны.
– Значит Усик и Чисора.
Усик – Чисора: что известно о бое
Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.
Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.