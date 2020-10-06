За четыре недели до боя Усик – Чисора сопромоутер Александра Эдди Хирн вступил в спор с журналистом iFLTV из-за фамилии украинского боксера.

Интервьюер был на сто процентов убежден, что она звучит "Усек". И руководителю компании Matchroom Boxing Хирну стоило немалых усилий доказать представителю британских медиа, что тот ошибается, пишет 24 канал.

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– Давайте вернемся к бою Усек – Чисора.

– Почему ты говоришь Усек?

– Усек.

– Он ведь Усик.

– Усек.

– Если бы он был Усек, то в конце было бы ЭК.

– Да неважно.

– Эй. Да что ты вообще знаешь об Украине?

– А ты что знаешь об Украине?

– Постой.

– Да ничего.

– Стой. Нет, это ты ничего не знаешь. На самом деле. Мой дедушка был наполовину украинцем. Что теперь скажешь?

– Барри?

– Да нет, с другой стороны.

– Значит Усик и Чисора.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.