За чотири тижні до бою Усик – Чісора сопромоутер Олександра Едді Хірн вступив у суперечку з журналістом iFLTV через прізвище українського боксера.

Інтерв'юер був на сто відсотків переконаний, що вона звучить "Усек". І керівнику компанії Matchroom Boxing Хірну коштувало чималих зусиль довести представнику британських медіа, що той помиляється, пише 24 канал.

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– Давайте повернемося до бою Усек – Чісора.

– Чому ти говориш Усек?

– Усек.

– Адже він Усик.

– Усек.

– Якби він був Усек, то в кінці було б eк.

–Та неважливо.

– Гей. Та що ти взагалі знаєш про Україну?

– А ти що знаєш про Україну?

– Стривай.

– Та нічого.

– Стій. Ні, це ти нічого не знаєш. Насправді. Мій дідусь був наполовину українцем. Що тепер скажеш?

– Баррі?

– Та ні, з іншого боку.

– Значить Усик і Чісора.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.