Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поиздевался над своим будущим оппонентом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и его промоутером Александром Красюком.

Боксер прифотошопил лицо украинца персонажам комедийного фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли. Фото Чисора выставил в инстаграме.

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Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. И из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.

Что известно о Чисоре