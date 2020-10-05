Чисора пошутил над Усиком: прифотошопил его лицо персонажу голливудской комедии
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поиздевался над своим будущим оппонентом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и его промоутером Александром Красюком.
Боксер прифотошопил лицо украинца персонажам комедийного фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли. Фото Чисора выставил в инстаграме.
Смотрите также: Усик – Чисора: дату боя официально согласовали
Усик – Чисора: что известно о бое
Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. И из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.
Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.
Что известно о Чисоре
- Дерек Чисора дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.
- Чисора больше запомнился скандальными действиями. В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также боксер перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.
- После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
- На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.
Выбор редакции