Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал свою пятерку лучших супертяжей бокса. Александр Усик занял лишь четвертую строчку в таком списке.

По мнению промоутера, первое место занял его подопечный, который является обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Хирн усомнился лишь, кто же займет 5-е место – Поветкин или Уайт, сообщает Talksport.

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Топ-5 по версии Хирна

На второй строчке рейтинга находится чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри. А тройку лидеров замкнул Деонтей Уайлдер.

Четвертую строчку Хирн отдал украинцу Александру Усику, а кого поставить на 5-е место промоутер точно не знает. По словам Хирна, пятерку лучших замкнет тот, кто станет победителем боя Уайт – Поветкин.

На вопрос, что он может сказать об Усике, тот ответил, что Александр – супертяж, но пока что никто не знает о нем в новом весе.

"Нельзя ставить Усика в топ-5 лучших только после победы над Уизерспуном. Входит ли он в пятерку по своим навыкам? Да", – подытожил Хирн.

Уизерспун больше работал правой рукой, зато Усик пытался его "достать" левым боковым ударом. В конце третьего раунда у украинца начали проходить удары. Уже в четвертом раунде американец чаще стал опираться на канаты. У Усика даже прошла тройка, он пошел "добивать" соперника, но и Уизерспун ответил на это своей метким ударом. А в пятом раунде точных ударов стало значительно больше.

Уже с начала шестого раунда Усик активно пошел вперед. Его соперник не всегда поспевал за ним. А закончился раунд тем, что Усик "загнал" соперника в угол ринга. Но американец выстоял. Но это было не долго. После седьмого раунда он отказался проводить бой. Поэтому Усик одержал досрочную победу в этом бою!

После этой победы Усик занял пятое место в обновленном рейтинге лучших боксеров от WBC.