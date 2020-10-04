3 октября американский боксер Хосе Сепеда (32-2-0, 25 KO) одержал яркую победу над боксером из Беларуси Иваном Баранчиком (20-1-0, 13 KO) в чемпионском поединке в Лас-Вегасе. Оба боксера побывали в четырех нокдаунах, но выстоял лишь американец.

Американец и белорус встретились а главном бою вечера. Победитель получил пояс WBC Silver в первой полусредней весовой категории, информирует 24 канал.

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Безумный бой за титул

Американец уже в стартовом раунде дважды побывал в нокдауне, а вот втором раунде на ринге было очень жарко. Боксеры по очереди падали на ринг. Похоже, боксеры полностью забыли о защите, каждый из боксеров не раз отправлял оппонента в нокдаун.

За пять раундов боксеры по 4 раза были в нокдауне. Развязка боя была в пятом раунде, где сильнее оказался Сепеда. Американец за 30 секунд пропустил просто огромное количество ударов, но сигнализировал рефери, что с ним все в порядке и он готов продолжать поединок.

За 15 секунд до окончания раунда Сепеда неожиданно левым хуком в челюсть отправил белоруса в глубокий нокаут – победа американца. На данный момент все судьи и без нокаута отдавали победу Сепеде – 37-35 по очкам.

Американец стал официальным претендентом на титул чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBC.

Кто такой Хосе Сепеда? Американский профессиональный боксер мексиканского происхождения, который боролся за титул WBO в легком весе в 2015 году и за титул WBC в полулегком весе в 2019 году. По состоянию на август 2020 года был признан пятым лучшим в мире активным полулегком весе от BoxRec.

Сепеду – Баранчик видеообзор боя