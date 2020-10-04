Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн назвав свою п'ятірку найкращих супертяжів боксу. Олександр Усик посів лиш четверту сходинку у такому списку.

На думку промоутера, перше місце посів його підопічний, який є володарем титулів WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа. Хірн засумнівався лише, хто ж посяде 5-те місце – Повєткін чи Уайт, повідомляє Talksport.

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Топ-5 за версією Хірна

На другій сходинці рейтингу перебуває чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі. А трійку лідерів замкнув Деонтей Уайлдер.

Четверту сходинку Хірн віддав українцю Олександру Усику, а кого поставити на 5-те місце промоутер точно не знає. За словами Хірна, п'ятірку найкращих замкне той, хто стане переможцем бою Уайт – Повєткін.

На запитання, що він може сказати про Усика, той відповів, що Олександр – супертяж, але поки що ніхто не знає про нього у новій вазі.

"Не можна ставити Усика у топ-5 найкращих лише після перемоги над Візерспуном. Чи входить він у п'ятірку за своїми навичками? Так", – підсумував Хірн.

Візерспун більше працював правою рукою, натомість Усик намагався його "дістати" лівим боковим ударом. Наприкінці третього раунду в українця почали проходити удари. Вже у четвертому раунді американець частіше став опиратися на канати. В Усика навіть пройшла трійка, він пішов "добивати" суперника, але й Візерспун відповів на цей своїй влучним ударом. А у п'ятому раунді влучних ударів стало значно більше.

Вже з початку шостого раунду Усик активно пішов вперед. Його суперник не завжди встигав за ним. А закінчився раунд тим, що Усик "загнав" суперника у кут рингу. Але американець вистояв. Та це було не довго. Після сьомого раунду він відмовився проводити бій. Тож Усик здобув дострокову перемогу у цьому бою!

Після цієї перемоги Усик посів п'яте місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів від WBC.