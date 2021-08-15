Промоутер Усика назвал главную надежду Украины в профессиональном боксе
Источник:ютуб-канал SecondsOut
Украинский промоутер Александр Красюк считает, что серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк самый перспективный украинский боксер.
Ранее Хижняк заявлял, что о его будущем станет известно в ближайшее время. Существует вероятность, что украинец поедет за "золотом" на Олимпиаду в Париж-2024.
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"Кто из молодых украинских проспектов может стать чемпионом мира? Александр Хижняк, серебряный призер Олимпиады в Токио, который, к сожалению, проиграл в финале нокаутом в 3-м раунде. Он сделал маленькую ошибку, но я считаю его самой главной надеждой Украины", – сказал Красюк.
Красюк также говорил, что при переходе в профессиональный бокс он предложит Александру условия, как для олимпийского чемпиона.
Что известно о выступлении Хижняка на Олимпиаде
- В весовой категории до 75 кг Александр Хижняк завоевал "серебро" Олимпиады-2020. В финале он уступил нокаутом боксеру из Бразилии Геберту Консейсану.
- Хижняк побеждал по судейским запискам первые два раунда, но в решающем, третьем, пропустил роковый удар, что стоило ему золота соревнований.
- Александр упал на канвас ринга, но сумел быстро подняться, однако рефери не стал отсчитывать время и зафиксировал победу бразильца.