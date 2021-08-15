Ранее Хижняк заявлял, что о его будущем станет известно в ближайшее время. Существует вероятность, что украинец поедет за "золотом" на Олимпиаду в Париж-2024.

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"Кто из молодых украинских проспектов может стать чемпионом мира? Александр Хижняк, серебряный призер Олимпиады в Токио, который, к сожалению, проиграл в финале нокаутом в 3-м раунде. Он сделал маленькую ошибку, но я считаю его самой главной надеждой Украины", – сказал Красюк.

Красюк также говорил, что при переходе в профессиональный бокс он предложит Александру условия, как для олимпийского чемпиона.

Что известно о выступлении Хижняка на Олимпиаде