Раніше Хижняк заявляв, що про його майбутнє стане відомо найближчим часом. Існує ймовірність, що українець поїде за "золотом" на Олімпіаду в Париж-2024.

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"Хто з молодих українських проспектів може стати чемпіоном світу? Олександр Хижняк, срібний призер Олімпіади в Токіо, який, на жаль, програв у фіналі нокаутом у 3-му раунді. Він зробив маленьку помилку, але я вважаю його самою головною надією України", – сказав Красюк.

Красюк також говорив, що при переході в професійний бокс він запропонує Олександру умови, як для олімпійського чемпіона.

Що відомо про виступ Хижняка на Олімпіаді