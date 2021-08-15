Раніше Хижняк заявляв, що про його майбутнє стане відомо найближчим часом. Існує ймовірність, що українець поїде за "золотом" на Олімпіаду в Париж-2024.
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"Хто з молодих українських проспектів може стати чемпіоном світу? Олександр Хижняк, срібний призер Олімпіади в Токіо, який, на жаль, програв у фіналі нокаутом у 3-му раунді. Він зробив маленьку помилку, але я вважаю його самою головною надією України", – сказав Красюк.
Красюк також говорив, що при переході в професійний бокс він запропонує Олександру умови, як для олімпійського чемпіона.
Що відомо про виступ Хижняка на Олімпіаді
- У ваговій категорії до 75 кг Олександр Хижняк виборов "срібло" Олімпіади-2020. У фіналі він поступився нокаутом боксеру із Бразилії Геберту Консейсану.
- Хижняк перемагав за суддівськими записками перші два раунди, але у вирішальному, третьому, пропустив роковий удар, що вартував йому золота змагань.
- Олександр впав на канвас рингу, але зумів швидко піднятися, втім рефері не став відраховувати час і зафіксував перемогу бразильця.