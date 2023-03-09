"Фьюри просит невероятную сумму": промоутер Усика рассказал о скупости "Цыганского короля"

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о ходе переговоров относительно бою за абсолют, в котором встретятся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Судьба поединка может решиться в любое время.

Долгожданный мегафайт за четыре пояса хевивейта под угрозой срыва. Представители боксеров имеют четкий дедлайн, к которому должны уладить все вопросы. Однако переговоры зашли в тупик.

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Эпопея с переговорами

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк надеется, что здравый смысл победит и поединок двух супербоксеров современности состоится.

"Я веду переговоры с промоутерами Фьюри примерно с июля прошлого года. Они начались до того, как Усик провел второй бой с Джошуа. Все были полностью уверены, что он выиграет, поэтому мы начали обсуждение, и с тех пор ведем переговоры. Но, к сожалению, пока только разговоры, ничего серьезного до сих пор не произошло.

Поэтому мы сейчас на том этапе, когда бой еще не согласован. Ничего не решено и очень сложно предположить, что будет в ближайшее время. Поскольку у нас очень мало времени, мы находимся под давлением, поэтому мы действительно делаем все возможное, но со своей стороны мы отвечаем за Усика", – сказал Красюк.

Несмотря на сложности переговоров, Усик продолжает упорную подготовку к самому сложному сопернику в карьере.

Он находится в тренировочном лагере с декабря, поэтому он в отличной форме. До приезда в Лондон я навестил его. У него идеальное психологическое и физическое состояние, оно готово к работе. Когда он услышал, что бой может быть под угрозой, он был немного расстроен, потому что готовился к самому большому поединку в истории бокса в тяжелом весе,

- заметил Красюк.

Красюк: Даже если Усик получит ноль, этого все еще не будет достаточно

По словам Красюка, у Фьюри есть непомерные финансовые аппетиты, которые сложно удовлетворить.

Я могу рассказать, что я слышал от Джорджа и Фрэнка Уорренов. Не могу сказать точно, действительно ли это происходит. Мне рассказали, что Тайсон Фьюри просит такую невероятную сумму, что даже если Усик получит ноль, этого все еще не будет достаточно, чтобы унять аппетиты "Цыганского короля". Правда, это или нет, мы понимаем, в каком ключе развивается эта ситуация,

– рассказал промоутер Усика.