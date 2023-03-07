Официальное объявление поединка за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком повисло в воздухе. Впрочем, украинский боксер продолжает упорно тренироваться к вероятному бою.

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Безумные нагрузки Усика

"Цыганский король" будет самым сложным соперником Усика в его профессиональной карьере. Для того чтобы победить великана с нокаутирующим ударом придется приложить немалые усилия. Поэтому кроме основной работы, тренировки будут включать специальные упражнения.

Мне кажется, что изменится стратегия к поединку. А ту работу, которую я делаю, я тоже буду многое ее выполнять – это плавать, бегать, боксировать. Будут какие-то новые серии, потому что это другой парень. Это большой, это высокий парень, то есть изменится подход к сериям или боксу. А так работы меньше не станет, ее станет даже больше,

– сказал Усик.

Каждый день боксер проводит трехразовые тренировки, а на отдых остается только один день.

Первая тренировка в 5 утра. Это больше кардио. 12 дня – это вторая тренировка. Если это бассейн, то не менее двух километров я плыву в бассейне. Основная тренировка в шесть вечера: в понедельник, среду и пятницу это спарринги, в субботу – кросс 10, 15 или 20 км. И воскресенье – это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, изучаю английский язык или записываю свои мысли в дневник, пишу стихи,

– рассказал чемпион мира.

Кстати, недавно Усик поделился видео с одной из своих тренировок. Боксер под зажигательную музыку отрабатывал серию ударов.