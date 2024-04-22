"Давайте просто молиться": промоутер Усика о плане Б для украинца, если Фьюри снова травмируется

В Саудовской Аравии 18 мая должен состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. За него будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Поединок уже несколько раз откладывался из-за постоянных проблем британского боксера. Последний раз уже была объявлена дата боя (17 февраля), однако он не состоялся из-за рассечения чемпиона WBC, которое тот получил во время спарринга.

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Проблемы Фьюри не повлияют на выход Усика в ринг

Возможность очередного форс-мажора прокомментировал промоутер Александр Красюк. Он надеется, что британец будет осторожнее на этот раз и не сорвет проведение "боя века".

Давайте просто молиться, чтобы он надевал шлем во время спаррингов – не так, как в прошлый раз, когда он получил рассечение во время спарринга. Оно было настоящее, а вот видео – я ему не доверяю. Думаю, Тайсон Фьюри не носил шлем и получил рассечение, но это мое мнение. У меня нет доказательств. Это догадка,

– сказал Красюк.

Если же снова что-то произойдет, то, по словам промоутера Усика, есть план Б. Британца заменит обязательный претендент IBF Филип Хргович. Сейчас он готовится к Даниэлю Дюбуа, с которым должен выйти в ринг 1 июня. Но ему придется быть готовым 18 мая заменить Тайсона Фьюри по любой причине.

Иначе мы потеряем титул IBF. Это было одно из наших условий. Цель состоит в том, чтобы быть абсолютным чемпионом. Дело не в деньгах – дело в наследии, в славе. Тайсон Фьюри говорит, что его это не волнует, но на пресс-конференции он говорил: "Вау, на кону будут титулы IBF, WBO, WBC, WBA, журнала Ring, абсолютного чемпиона, линейного". Я о таком никогда даже не слышал,

– добавил Красюк.

Отметим, что ранее Филипп Хргович неоднократно заявлял, что готов драться с Александром Усиком. Накануне он выразил уверенность, что выступит лучше Даниэля Дюбуа, если появится возможность, и сможет победить украинского чемпиона.

Кто такой Филип Хргович

31-летний хорватский боксер

Бронзовый призер Олимпиады-2016

На профессиональном уровне дебютировал 30 сентября 2017 года

Провел 17 боев, в которых одержал все победы (14 нокаутом)

Действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF.