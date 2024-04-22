Поєдинок уже декілька разів відкладався через постійні проблеми британського боксера. Востаннє вже була оголошена дата бою (17 лютого), проте він не відбувся через розсічення чемпіона WBC, яке той отримав під час спарингу.

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Проблеми Ф'юрі не вплинуть на вихід Усика в ринг

Можливість чергового форс-мажору прокоментував промоутер Олександр Красюк. Він сподівається, що британець буде обережнішим цього разу та не зірве проведення "бою століття".

Давайте просто молитися, щоб він одягав шолом під час спарингів – не так, як минулого разу, коли він отримав розсічення під час спарингу. Воно було справжнє, а ось відео – я йому не довіряю. Думаю, Тайсон Ф’юрі не носив шолом і отримав розсічення, але це моя думка. У мене немає доказів. Це здогадка,

– сказав Красюк.

Якщо ж знову щось станеться, то, за словами промоутера Усика, є план Б. Британця замінить обов’язковий претендент IBF Філіп Хргович. Наразі він готується до Даніеля Дюбуа, з яким має вийти в ринг 1 червня. Але йому доведеться бути готовим 18 травня замінити Тайсона Ф'юрі з будь-якої причини.

Інакше ми втратимо титул IBF. Це була одна з наших умов. Ціль полягає в тому, щоб бути абсолютним чемпіоном. Справа не в грошах – справа у спадщині, у славі. Тайсон Ф’юрі каже, що його це не хвилює, але на пресконференції він казав: "Вау, на кону будуть титули IBF, WBO, WBC, WBA, журналу Ring, абсолютного чемпіона, лінійного". Я про такий ніколи навіть не чув,

– додав Красюк.

Зазначимо, що раніше Філіп Хргович неодноразово заявляв, що готовий битися з Олександром Усиком. Напередодні він висловив упевненість, що виступить краще за Даніеля Дюбуа, якщо з'явиться можливість, та зможе перемогти українського чемпіона.

Важливо. Якщо Тайсон Ф'юрі не вийде у ринг 18 травня проти Олександра Усика, то буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.

Хто такий Філіп Хргович