Обязательный претендент на титул IBF заявил, что считает себя лучше Усика. Также он отметил, что победил бы его на ринге.

Читайте также Менеджер Усика рассказал, как влияет на украинца треш-ток от Фьюри

Хргович бросает вызов Усику

Хорватский боксер заявил, что выступит лучше украинца в предстоящем поединке.

Я уверен, что смогу победить любого, поэтому я побью Усика. Если нет, то выступлю намного лучше, чем Дюбуа. Он точно не остановит меня. Усик – замечательный боксер, но я думаю, что выступлю гораздо лучше,

– рассказал Филип Хргович.

Отметим. Хргович проведет бой против Дюбуа 1 июня в Саудовской Аравии. До этого хорват заявлял, что в случае проигрыша, завершит карьеру.

Напомним, что бой Александра Усика против Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Ранее из-за травмы Тайсона Фьюри одним из вариантов соперников для украинца рассматривали Филипа Хрговича.