На шоу Джонатана Росса Энтони Джошуа рассказал, что “накопил” все обиды и клятвы Фьюри. Именно поэтому, однажды он хочет сойтись с ним в бою.

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Джошуа затаил обиду на Фьюри за его слова

Энтони Джошуа отметил, что однажды он хочет встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, ведь все его заявления экс-чемпион принимал на свой счет.

Это один из моих соперников, это тот, с кем я хочу однажды драться. Поэтому все, что он говорит, я сохраняю в глубине своей памяти, и когда бой состоится, я собираюсь использовать это как огромное топливо,

– рассказал Джошуа.

Он также добавил, что хочет наказать Фьюри за то, что тот сказал о нем.

Стоит отметить. Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде во время боя, который состоялся в начале марта. Эта победа стала 28-й в карьере боксера и 25-й досрочной.