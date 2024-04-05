На шоу Джонатана Росса Энтони Джошуа рассказал, что “накопил” все обиды и клятвы Фьюри. Именно поэтому, однажды он хочет сойтись с ним в бою.
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Джошуа затаил обиду на Фьюри за его слова
Энтони Джошуа отметил, что однажды он хочет встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, ведь все его заявления экс-чемпион принимал на свой счет.
Это один из моих соперников, это тот, с кем я хочу однажды драться. Поэтому все, что он говорит, я сохраняю в глубине своей памяти, и когда бой состоится, я собираюсь использовать это как огромное топливо,
– рассказал Джошуа.
Он также добавил, что хочет наказать Фьюри за то, что тот сказал о нем.
- Бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, но поединок перенесли из-за травмы Фьюри.
- "Цыганский король" травмировался во время одного из своих спаррингов в тренировочном лагере. Британец получил рассечение над глазом, из-за чего понадобилось наложение швов.
- Впоследствии назначили новую дату боя – 18 мая. Поединок состоится в Саудовской Аравии.
- Поговаривают что Усик заработает свой самый большой гонорар в карьере.