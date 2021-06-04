По его словам, WBO предоставила сторонам еще неделю на переговоры.

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"Усик – наш приоритетный выбор. А мы предпочитаем не отказываться от своих титулов. Мы сделали Усику очень даже честное, на наш взгляд, предложение. Так что никаких договоренностей у нас пока нет. Джошуа хочет провести с ним бой, мы все этого хотим", – сказал Хирн

Мы намерены устроить этот бой, но если не получится – есть другие варианты. Я все еще убежден, что повторный бой с Диллианом Уайтом рано или поздно состоится. Если бы не такое большое количество обязательных претендентов, думаю, что он бы уже состоялся. На третьем месте Энди Руис. Ну и Луис Ортис – тот соперник, с которым можно было бы подраться в США. Варианты есть,

– подытожил промоутер.

Усик – Джошуа: что известно