Легендарный 54-летний американский боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) встретился с 23-летним американским бойцом Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), чемпионом мира по версиям IBF, WBC, WBA и WBO.

Соответствующее фото Лопес опубликовал в собственном инстаграме, подписав его громкими словами.

Смотрите также Ломаченко – Лопес признали лучшим боем года

"Лучший боец в мире!", – поделился Тайсон мнением о Лопесе.

Интересно. Тайсон и Лопес являются уроженцами Нью-Йорка, оба боксера провели детство в Бруклине.

Лопес победил Ломаченко: что известно о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь с 17 на 18 октября 2020 года. На кону было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко на этот бой выставил свои три чемпионских пояса, Лопес – единственный, которым владел.

Бой длился все 12 раундов, а Лопес победил решением судей.

Этот бой также получил звание апсет года, ведь Лопес перед боем не был фаворитом.

После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не был прописан в контракте боксеров на первый бой.

Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входит в один из самых ожидаемых боев в 2021 году.