Промоутер назвал единственный способ победы над Усиком
Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями об украинском супертяжеловесе Александре Усике (18-0, 13 КО).
Хирн уверен, что бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе никто не может победить в его родной весовой категории. Слова промоутера цитирует Fightnews.
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Я не думаю, что большие супертяжи непременно смотрят на Усика и говорят: "Ой, этот парень опасен". Но его будет очень трудно избить. Единственный способ победить Усика – поставить его в неравные условия.
"Когда ты переходишь в хэвивейт, то ставишь на кон все. Усика не побьют в первом тяжелом весе, никто там его не победит. Но если Александр подерется с большим парнем, у которого есть резкие комбинации, сила, скорость и передвижение, то ему будет очень тяжело", – сказал Хирн.
Усик победил Чисору: главное
- Украинец и британец провели на ринге все отведенные 12 раундов. Судьи отдали победу Александру Усику– 117:112, 115:113, 115:113.
- После этого поединка следующим соперником должен стать Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF.
- Усик – официальный претендент по линии WBO.
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