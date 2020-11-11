Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями об украинском супертяжеловесе Александре Усике (18-0, 13 КО).

Хирн уверен, что бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе никто не может победить в его родной весовой категории. Слова промоутера цитирует Fightnews.

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Я не думаю, что большие супертяжи непременно смотрят на Усика и говорят: "Ой, этот парень опасен". Но его будет очень трудно избить. Единственный способ победить Усика – поставить его в неравные условия.

"Когда ты переходишь в хэвивейт, то ставишь на кон все. Усика не побьют в первом тяжелом весе, никто там его не победит. Но если Александр подерется с большим парнем, у которого есть резкие комбинации, сила, скорость и передвижение, то ему будет очень тяжело", – сказал Хирн.

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