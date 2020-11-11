Промоутер Едді Хірн поділився думками про українського супертяжа Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Хірн впевнений, що колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі ніхто не може перемогти в його рідній ваговій категорії. Слова промоутера цитує Fightnews.

До теми Ніхто не тремтить від Усика, – Ф'юрі розкритикував українця

Я не думаю, що великі супертяжі неодмінно дивляться на Усика і кажуть: "Ой, цей хлопець небезпечний". Але його буде дуже важко побити. Єдиний спосіб перемогти Усика – поставити його в нерівні умови.

"Коли ти переходиш в хевівейт, то ставиш на кін усе. Усика не поб'ють в першій важкій вазі, ніхто там його не переможе. Але якщо Олександр поб'ється з більшим хлопцем, у якого є різкі комбінації, сила, швидкість і пересування, то йому буде дуже важко", – сказав Хірн.

Усик переміг Чісору: головне