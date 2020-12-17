Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, відповів на критику свого підопічного. Усик заявляв, що ринг під час бою з Дереком Чісорою не відповідав вимогам і звинуватив у цьому Красюка.

Олександр Усик заявляв, що боксував у маленькому ринзі, тому візуально Дерек Чісора здавався великим. Красюк каже, що заяву Усика не слід сприймати серйозно, пише fightnews.info.

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Промоутер Усика каже, що думки про маленький розмір рингу йдуть від команди боксера.

Це просто особиста думка. Це навіть думка не Усика, а його команди. У деяких з її членів склалося враження, що ринг був менше. Воно виникло через картинку на телебаченні або через їх власний досвід. Але я впевнений, що ринг був розміром 6,1 на 6,1 метра, як ми і домовлялися. Тут навіть нема чого обговорювати,

– сказав Красюк.

Він додав, що Ентоні Джошуа бився з Кубратом Пулєвим на тому ж ринзі. Також, за словами Красюка, Усик не стверджував, що ринг був маленьким, а допустив припущення.

"Усик ніколи не стверджував, що ринг був маленьким. Він сказав, що склалося таке враження. Я не думаю, що це серйозна інформація, яку слід розглядати", – розповів Красюк.

До уваги. Усик переміг Дерека Чісору 31 жовтня одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про критику Усика

На ютуб-каналі Усика вийшло інтерв'ю, в якому він розповів, чому його відносини з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions "похолоднішали".

Усик висловив незадоволення роботою Красюка, який, за його словами, не подбав про деталі бою з Чісорою. Зокрема, Усику не сподобався розмір рингу.

"Ось такі ситуації: з рукавичками, з рингом, коли людина повинна воювати за мене, а не просто сподобатися всім, а в першу чергу тому боці. Ось через це у мене просто стався цей крок назад", – пояснив Усик.

Український боксер припускає, що завершить співпрацю з K2 Promotions.