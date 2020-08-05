Експромоутер легендарного суперважковаговика Володимира Кличка (64-5, 53 КО) Том Леффлер вважає, що українець досі хоче взяти реванш у чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Слова Леффлера цитує fightnews.info.

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Я думаю, що Кличко хоче знову вийти в ринг з Тайсоном Ф'юрі. Він був розчарований тим, як пройшов їх бій. Результат здивував всіх нас, але треба віддати Ф'юрі належне.

"У протистоянні з Вайлдером він довів, що його успіх не був випадковим. Тайсон зробив те, що нікому не вдавалося протягом 10 років. Він приїхав до Німеччини і переміг Кличко, так що я віддаю йому належне. На мій погляд, в той вечір Володимир багато міг зробити по-іншому. Я вважаю, що він хотів би ще раз побитися з Ф'юрі", – сказав Том Леффлер.

Повернення Кличка: головне

Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.

У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.

Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.