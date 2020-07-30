Том Леффлер, бывший менеджер Владимира Кличко, оценил перспективы украинца вернуться в бокс. Леффлер сделал заявление на фоне возвращение в бокс Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

В интервью для ютуб-канала TheRingDigital Леффлер отметил великолепную форму Владимира. Об этом сообщает vRINGe.

К теме: Кличко хочет поквитаться с Фьюри: экс-менеджер украинца заговорил о возвращении Владимира

Том сказал, что он и бывший тренер Кличко Джонатон Бэнкс хотят увидеть возвращение украинца.

"Да, Майк Тайсон снова выйдет драться. Владимир остается в прекрасной форме. Я посещал его в Майами. Мы говорили о том, сколько он был чемпионом, сколько шоу мы провели. Я бы очень хотел увидеть его возвращение", – сказал Леффлер.

Леффлер считает, что Кличко может дать бой ведущим супертяжам – Тайсону Фьюри, Деонтею Уайлдеру и Энтони Джошуа.

Я думаю, он может побить всех этих супертяжей. Он был очень близок к победе над Джошуа. Я бы очень хотел, чтобы он подрался с Уайлдером. Я знаю, что он хотел бы провести реванш с Фьюри,

– заявил Том.

Он добавил, что не удивится, если Владимир вернется и побьет рекорд Джорджа Формена.

Что известно о рекорде Формана?

Джордж стал самым старшим чемпионом мира в 45 лет. В 46 лет Форман потерял пояс IBF. Кличко сейчас 44 года.

Возвращение Кличко: главное

Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.

В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи, что якобы Кличко планирует вернуться в ринг.

Сообщалось, что платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он подразумевает именно рекорд Формана.