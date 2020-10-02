Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сдал позитивный тест на коронавирус. Он из-за самоизоляции пропустит первые организованные поединки.

Один из его тестов показал положительный результат. Об этом сообщил Boxing Scene.

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Но другие тесты, которые сдавал промоутер, были отрицательными. Поэтому Хирн решил пойти на самоизоляцию ради собственной безопасности. После полного выздоровления Хирн продолжит принимать участие в вечерах бокса.

"Сегодня я увидел, что сдал положительный тест на COVID-19, поэтому теперь срочно покинул место организации боя. К счастью, все остальные тесты были отрицательными", – написал промоутер.

Карьера промоутера

Компания Matchroom Sport была создана его отцом Барри Хирном. В 2010 году Эдди Хирн впервые взял на себя организацию поединка Дэвид Хэй – Одли Гаррисон. Эдди Хирн договаривался о боях для таких боксеров своей компании, как Александр Усик, Карл Фроч, Энтони Кролла, Джеймс Дегейл, Келл Брук, Энтони Джошуа.

В конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе Уэмбли Эдди Хирн организовал крупнейший бой в истории Великобритании между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.