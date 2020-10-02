Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн здав позивний тест на коронавірус. Він через самоізоляцію пропустить першій організовані поєдинки.

Один з його тестів показав позитивний результат. Про це повідомив Boxing Scene.

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Але інші тести, які здавав промоутер, були негативними. Тому Хірн вирішив таки піти на самоізоляцію задля власної безпеки. Після повного одужання Хірн продовжить приймати участь у вечорах боксу.

"Сьогодні я побачив, що здав позитивний тест на COVID-19, тому тепер терміново покинув місце організації бою. На щастя, всі інші тести були негативними", – написав промоутер.

Кар'єра промоутера

Компанія Matchroom Sport була створена його батьком Баррі Хірном. У 2010 році Едді Хірн вперше взяв на себе організацію поєдинку Девід Хей –Одлі Гаррісон. Едді Хірн домовлявся про бої для таких боксерів своєї компанії як Олександр Усик, Карл Фроч, Ентоні Кролла, Джеймс Дегейл, Келл Брук, Ентоні Джошуа.

Наприкінці квітня 2017 року у Лондоні на стадіоні Вемблі Едді Хірн організував найбільший бій в історії Великої Британії між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличком.