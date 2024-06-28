"Это чистый бизнес": промоутер Фьюри прокомментировал решение Усика отказаться от титула IBF

В ночь на 19 мая Александр Усик стал абсолютом в хевивейте. Он раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри.

Однако в статусе абсолютного чемпиона мира он был чуть больше, чем месяц. Украинец отказался от пояса IBF, ведь просрочил время обязательной защиты и решил не делать этого, а сконцентрироваться на реванше с "Цыганским королем".

Читайте также "Всегда говорил, что Фьюри идиот": "Цыганскому королю" досталось от Джошуа за троллинг Усика

Претензии к Усику от промоутера Фьюри

Поэтому новым чемпионом IBF стал Даниэль Дюбуа, который 21 сентября будет защищать титул в бою с Энтони Джошуа. Вторая же битва Усик – Фьюри не будет иметь вывески за абсолют, а на кону будут стоять только три основных чемпионских пояса.

Такое решение украинского боксера прокомментировал Фрэнк Уоррен. Промоутер Тайсона Фьюри высказал претензию Александру Усику, который, по его мнению, отдал пояс IBF из меркантильных побуждений.

"Все дороги снова приведут к объединению. Усик получит огромный гонорар за реванш, на который у него был контракт с Тайсоном Фьюри. Такая ситуация. Для него это чистый бизнес. Если бы речь шла об удержании поясов, он бы не отказался от титула IBF.

Он делает это ради денег, и очевидно, что реванш – это масштабный бой, который все хотят увидеть. Что бы ни случилось, победитель боя 21 сентября, которым станет Даниэль Дюбуа, будет драться с победителем того боя, и четыре пояса снова будут на кону", – сказал Уоррен.

. Очевидно, что Фрэнк Уоррен лукавит, ведь реванш между Усиком и Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным.

Напомним, что второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. После этого украинец может вернуться в крузервейт, о чем сообщил в начале июня.