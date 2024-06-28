Проте у статусі абсолютного чемпіона світу він був трішки більше, ніж місяць. Українець відмовився від пояса IBF, адже протермінував час обов'язкового захисту та вирішив не робити цього, а сконцентруватися на реванші з "Циганським королем".

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Претензії до Усика від промоутера Ф'юрі

Тож новим чемпіоном IBF став Даніель Дюбуа, який 21 вересня захищатиме титул у бою з Ентоні Джошуа. Друга ж битва Усик – Ф'юрі не матиме вивіски за абсолют, а на кону стоятимуть тільки три основні чемпіонські пояси.

Таке рішення українського боксера прокоментував Френк Воррен. Промоутер Тайсона Ф'юрі висловив претензію Олександру Усику, який, на його думку, віддав пояс IBF із меркантильних спонукань.

"Усі дороги знову приведуть до об'єднання. Усик отримає величезний гонорар за реванш, на який у нього був контракт із Тайсоном Ф'юрі. Така ситуація. Для нього це чистий бізнес. Якби йшлося про втримання поясів, він би не відмовився від титулу IBF.

Він робить це заради грошей, і очевидно, що реванш – це масштабний бій, який усі хочуть побачити. Що б не сталося, переможець бою 21 вересня, яким стане Даніель Дюбуа, битиметься з переможцем того бою, і чотири пояси знову будуть на кону", – сказав Воррен.

До слова. Очевидно, що Френк Воррен лукавить, адже реванш між Усиком та Ф'юрі з самого початку не був санкціонований IBF, через що титул мав стати вакантним.

Нагадаємо, що другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Після цього українець може повернутися у крузервейт, про що повідомив на початку червня.