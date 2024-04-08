"Ахиллесова пята": промоутер назвал уязвимое место Усика перед "боем века" против Фьюри

В столице Саудовской Аравии 18 мая на "Kingdom Arena" состоится битва за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. За него будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Сейчас оба спортсмена находятся в тренировочных лагерях, где готовятся к эпохальному бою. Боксерское же сообщество находится в ожидании этого события, в котором определится имя первого абсолюта хевивейта в эпоху четырех поясов.

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Рассечение Фьюри не повлияет на исход боя

Поединок должен был состояться еще 17 февраля, однако был перенесен из-за рассечения над глазом у Тайсона Фьюри, которое он получил во время спарринга. Промоутер британца Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно этой травмы и ее влияния на предстоящий бой.

Он убежден, что то рассечение не станет для украинца преимуществом и наоборот считает, что именно Тайсон Фьюри сможет найти слабые места у самого Александра Усика и попытается ими воспользоваться. В частности, по мнению промоутера, этим уязвимым местом может стать корпус украинского боксера.

Если Тайсон чувствует трещину или видит какую-то слабость – он больше всего эксплуатирует ее, поэтому это будет увлекательный бой. Ахиллесовой пятой Усика, как я уже говорил, и удивляюсь, что так называемые эксперты никогда этого не понимали, всегда было его тело. Даниэль Дюбуа тренировался для этого и у него почти получилось,

– заявил Уоррен.

Также 72-летний менеджер сделал прогноз на битву. Он верит в победу своего земляка, однако уверен, что это будет бой двух достойных соперников:

"Я думаю, Тайсон нокаутирует Усика. Думаю, он остановит его, но это будет настоящий захватывающий бой. Есть двое непобежденных бойцов, лучших в своем поколении, и мы узнаем, кто является настоящим чемпионом 18 числа".