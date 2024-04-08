Глава Top Rank Боб Арум высказал свое мнение относительно предстоящего поединка Усик – Фьюри. Он отметил, что это будет замечательный бой.

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Сможет ли Усик одолеть Фьюри

Арум отметил, что всегда считал Тайсона Фьюри фаворитом из-за его габаритов и боксерских способностей, однако его настораживает последний бой британца.

Меня очень беспокоит то, как он выглядел в своем последнем бою против Нганну. Я был там. Мне просто показалось, что он выглядел ужасно. Есть два объяснения. Во-первых, он действительно не слишком усердно тренировался перед этим боем. Во-вторых, когда мы стареем, то уже не функционируем так хорошо, как в молодом возрасте, особенно в физическом плане. Об этом мы узнаем 18 мая,

– рассказал Боб Арум.

Он также отметил, что если Фьюри продемонстрирует ту же форму, что и в поединках с Уайлдером и Уайтом, то его будет сложно победить.

Если Тайсон будет на высоте. Если мы увидим Фьюри, который был в последних двух боях с Уайлдером и Уайтом, то Усик или любой другой супертяжеловес не сможет победить его, но это действительно серьезное предположение. Мы увидим это 18 мая,

– добавил Арум.

В бою против Уайлдера Фьюри победил, сделав нокаут в третьем раунде. В то же время в поединке против Уайта он нокаутировал в шестом раунде.