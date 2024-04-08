Наразі обидва спортсмени перебувають у тренувальних таборах, де готуються до епохального бою. Боксерська ж спільнота знаходиться в очікуванні цієї події, в якій визначиться ім'я першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів.

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Розсічення Ф'юрі не вплине на результат бою

Поєдинок мав відбутися ще 17 лютого, проте був перенесений через розсічення над оком у Тайсона Ф'юрі, яке він отримав під час спарингу. Промоутер британця Френк Воррен поділився думками стосовно цієї травми та її впливу на майбутній бій.

Він переконаний, що те розсічення не стане для українця перевагою та навпаки вважає, що саме Тайсон Ф'юрі зможе знайти слабкі місця у самого Олександра Усика та спробує ними скористатися. Зокрема, на думку промоутера, цим вразливим місцем може стати корпус українського боксера.

Якщо Тайсон відчуває тріщину чи бачить якусь слабкість – він найбільше експлуатує її, тому це буде захопливий бій. Ахіллесовою п'ятою Усика, як я вже казав, і дивуюсь, що так звані експерти ніколи цього не розуміли, завжди було його тіло. Даніель Дюбуа тренувався для цього і в нього майже вийшло,

– заявив Воррен.

Також 72-річний менеджер зробив прогноз на битву. Він вірить у перемогу свого земляка, проте впевнений, що це буде бій двох гідних суперників:

"Я думаю, Тайсон нокаутує Усика. Думаю, він зупинить його, але це буде справжній захопливий бій. Є двоє непереможених бійців, найкращих у своєму поколінні, і ми дізнаємось, хто є справжнім чемпіоном 18 числа".

Важливо. За умовами контракту між боксерами має відбутися також реванш, проте Едді Хірн і Боб Арум останнім часом усе частіше говорять про те, що цього може не статися та все закінчиться лише одним поєдинком.