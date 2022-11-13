Всех поклонников бокса всколыхнула новость о появлении неожиданного претендента на бой с Александром Усиком. IBF обязала провести обязательную защиту титула чемпиона организации против хорвата Хрговича.

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Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика, надеется, что здравый смысл победит и бой за абсолютного чемпиона будет проведен. Ведь другого случая организовать мегафайт между Усиком и Фьюри придется ждать очень долго.

"Сегодня IBF назначили Филиппа Хрговича официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно спорное решение, учитывая очередность обязательных защит (первым в списке является Дюбуа от WBA).

Во-вторых, такой поединок может удалить мир от самого ожидаемого исторического противостояния за абсолютного чемпиона.

И все же не все так плохо:

1) пока не назначена дата торгов, IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой ранг поединка является приоритетным для всех 4 организаций;

2) команды Усика и соперника имеют даже предварительную дату для такого поединка (18 февраля). Учитывая вышесказанное, IBF будет обладать всеми легальными инструментами, чтобы отдать приоритет большому поединку.

И напомню, что Усик в статусе официального претендента ожидал поединка с Джошуа более двух лет", – сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что точная дата мегафайта между Усиком и Фьюри должна была появиться после поединка Цыганского короля с Дереком Чисорой.