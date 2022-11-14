У серпні цього року Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у бою-реванші. Очевидно, що на інший результат бою розраховував промоутер британського боксера Едді Гірн, який будував плани на майбутній поєдинок із Ф’юрі.

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Відстрочки бою із Хгровичем не буде

Тепер, коли IBF зобов’язав Усика провести захист титулу організації із Хрговичем, Гірн намагається скористатися ситуацією на всі сто. Промоутер вимагає негайного поєдинку із хорватським боксером.

Повторюся, ми вже направили запит про проведення негайних промоутерських торгів. Це все прописано у статуті IBF. І це означає, що команда Усика вже не може розраховувати на право запросити відстрочку бою. Це означає, що єдину відстрочку їм може надати особисто Хргович. Але він не збирається цього робити, тому що хоче битися за пояс,

– заявив Гірн.

Раніше промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявив, що бій за абсолюта має більшу вагу, ніж захист титулу чемпіона IBF. Відповідно першочерговим має бути поєдинок Усика та Ф’юрі.

Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і шанувальники боксу побачать мегафайт, який визначить короля хевівейту.