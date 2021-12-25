Промоутер Джошуа назвал возможную дату и место проведения реванша с Усиком

25 декабря 2021 , 13:47
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Источник:

iFL TV

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о предыдущих деталях предстоящего реванша между Александром Усиком и британским боксером. По его словам, переговоры с представителем украинца должны начаться после Рождества.

Хирн: апрель – самая реалистичная дата

Промоутер британца назвал возможную дату повторного поединка и место встречи боксеров. Уже весной может состояться реванш.

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Апрель – самая реалистичная дата для этого боя, но мы еще не определились с местом. У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант – Великобритания,
– сказал Хирн.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing отметил, что уже после Рождества должны состояться переговоры с представителем Усика Александром Красюком.

Также промоутер отметил, что Джошуа не рассматривает вариант с отказом от повторного поединка с Александром, чтобы затем выйти на ринг против победителя боя между Усиком и Тайсоном Фьюри.

Усик – Джошуа: что известно о реванше

  • В сентябре украинский боксер сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
  • Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
  • Усик неоднократно подчеркивал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун. Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
  • Неожиданно появился еще один претендент на бой против украинца. Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Александра. Сам же украинец отметил, что тоже хотел бы попробовать свои силы против британца.
  • Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
  • Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллиан не завершил судебную тяжбу с WBC.
Автор: Дарина Жданович