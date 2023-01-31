Если Лома побьет Хейни: промоутер готовит украинцу великую битву

Глава боксерской промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился планами развития карьеры Василия Ломаченко. Украинский боксер проведет еще один топовый бой.

Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к встрече с абсолютным чемпионом легкого веса Девином Хейни. На кону поединка все пояса дивизиона.

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Арум подготовил Ломе топ-соперника

Промоутер украинца Боб Арум планирует уже на этой неделе официально объявить о дате и месте проведения мегафайта.

Предварительно бой запланирован на конец мая. Сейчас мы пытаемся определить, где лучше его провести. Надеюсь, что до конца недели мы объявим о поединке официально,

– заявил Арум.

Однако это не последние новости о Ломе. 91-летний промоутер поделился информацией о еще одном поединке нашего боксера. Правда, это произойдет при одном условии.

Шакур Стивенсон проведет элиминаторный бой по версии WBC. Если Хейни побьет Ломаченко, то он скорее всего поднимется выше. А вот Василий в случае победы над Девином останется в легком весе и сразится с Шакуром. Это будет великая битва,

– сказал Боб Арум.

А между тем Василий Ломаченко остается под большим влиянием московских попов. После волны осуждения, полученного боксером после скандальных видео в Instagram со священниками УПЦ МП, Лома закрыл доступ к странице для жителей Украины.